دنيا سمير غانم تحتفل بميلاد "رامي".. غزل وصور

الخليج 365 - صفوت دسوقيالخميس 2020/9/10 12:31 م بتوقيت أبوظبي
احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان، على طريقتها الخاصة.
ونشرت الفنانة المصرية عدة صور رومانسية تجمعهما معا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستقرام"، وأرفقتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي رامي رضوان".
وفور نشر الصور، انهالت تعليقات المتابعين، الذين أشادوا بجمال هذا الثنائي وتمنوا للزوجين دوام السعادة.
يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم على شاشة التليفزيون هو مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وهشام ماجد، وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي
كما تخوض دنيا سمير غانم تجربة البطولة المطلقة للمرة الأولى في مسيرتها الفنية من خلال فيلم "تسليم أهالي"، ويشاركها البطولة هشام ماجد، وبوسي، والعمل من تأليف شريف نجيب.
وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي حول مطاردة " لوسى لبطلة الفيلم "دنيا"، بسبب حبها الشديد لهشام ماجد ، وبحثا عن السعادة تقرر دنيا وهشام الهروب لمكان بعيد. وقد تم تصوير ما يقرب من 80% من أحداث الفيلم.
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