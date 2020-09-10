النشرة الفنية.. ندم هالة صدقي ولعنة "صراع العروش" ومغامرة توم كروز

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رفع الممثل أنتوني راب وشخص آخر لم يكشف عن اسمه دعوى قضائية ضد الممثل كيفين سبيسي، الأربعاء، بتهمتي الاعتداء والضرب في الثمانينيات عندما كانا تحت سن الثامنة عشر.





فى حوار خاص لـ"الخليج 365"، أكدت الفنانة المصرية هالة صدقي أن النائب العام يحقق في المحضر الذى حررته ضد زوجها سامح سامي، وأنها تشعر بالندم على بعض القرارات، ولن تتراجع عن موقفها.

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، اتخاذها وعائلتها "القرار الصعب"، بالتوقف عن تقديم برنامج "عائلة كارداشيان" الذي استمر عرضه 14 عاماً.

ظهر نجم السينما الأمريكية، توم كروز، مؤخرا، وهو يقدمُ على "مغامرة جريئة" في النرويج أثناء تصوير الجزء السابع من السلسلة الشهيرة "مهمة مستحيلة"، وذلك رغم تقدمه في السن (58 عاما).





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وعادة يكسر توم كروز الخط الرفيع بين الواقع والسينما من أجل تجسيد مشاهد واقعية قد تظن أنه تم الاستعانة فيها بمؤثرات بصرية.

أوقفت الشرطة الممثلة الهندية ريا شاكرابورتي، للاشتباه بشرائها مخدرات لصديقها السابق الممثل سوشانت سينج راجبوت الذي أثار انتحاره زوبعة إعلامية في الهند.

كشفت الممثلة البريطانية مايسي ويليامز أنها تعاني من الرفض المتكرر، في أعقاب انتهائها من دور أريا ستارك الذي صنع شهرتها في مسلسل Game of Thrones "صراع العروش".

وأوضحت الممثلة، أن دور أريا ستارك الذي لعبته لمدة 10 أعوام، لم يجهزها للتعامل مع رفضها في الأدوار القادمة.

تمكّن المسلسل الإماراتي "المنصة" من الاستحواذ على قمة تريندات المسلسلات العربية الأكثر مشاهدة عبر منصة "نتفليكس" العالمية في الأسبوع الأول من عرضه.

وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً واسع المدى وردود فعل إيجابية منذ بداية عرضه على شبكة نتفليكس وتلفزيون أبوظبي يوم 3 سبتمبر/أيلول، نظراً لحبكته الدرامية المختلفة والأولى من نوعها في الدراما الخليجية التي تدور قصته في فلك حرب المعلومات وهيمنة السوشيال ميديا على حياة البشر في الزمن المعاصر، وذلك على مدار 12 حلقة.