نادية مصطفى تُطالب بعودة الأفراح والحفلات وتشغيل أماكن السهر الليلية

القاهرة - لايف ستايل
طالبت المطربة نادية مصطفى، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن ينظر إلى حال الموسيقيين لأن وضعفهم حسبما وصفته بات صعبًا للغاية، مؤكدةً أنهم تضرروا كثيرًا خلال الشهور الماضية بعد قرارات رئاسة الوزراء وقف إقامة الأفراح والحفلات في الفنادق وأماكن السهر الليلية.وتابعت: «بعض الموسيقيين يبحث حاليًا عن أي مصدر دخل حتى يوفر مصاريف أسرته اليومية، بسبب إيقاف الحفلات والأفراح"، مشيرة إلى أن عدد المسجلين في النقابة يتجاوز 38 ألف عضو.
وشددت على أن جميع الموسيقيين مستعدون للالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ونسب الاستيعاب المحددة، شرط أن يجدوا قوت يومهم ويسدوا التزاماتهم.
واجتمعت نقابة المهن الموسيقية والدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، بحضور وفد من مجلس النقابة، ضم الفنانة نادية مصطفى والمايسترو محمد أبواليزيد والمايسترو أحمد رمضان والمستشار علاء عامر.
وناقش الاجتماع المذكرة التوضيحية لوجهة نظر النقابة وطلبها بدء النشاط الموسيقي والغنائي، وضمت المذكرة خطة النقابة، بشأن التدابير الاحترازية، ضمن الخطة الشاملة للدولة.
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