كورونا يعاود مهاجمة السينما من جديد اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد عاد فيروس كورونا ليضرب صناعة السينما ويهدد المكاسب الضئيلة التى بدأت تنالها السينما بعد شهور عجاف عانت فيها من الخسائر بسبب الإغلاق العام، الذى فرضه تفشى الفيروس، ويبدو أن الموجة الثانية للفيروس لم تترك فرصة للسينما لتنهض بأمان، خاصة بعدما نال الفيروس من العديد من النجوم العالميين وجعلهم يوقفون تصوير أعمالهم وعلى رأسهم نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة، والذى أعلن إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته وابنتيهما، لكنهم تعافوا جميعا وباتوا بصحة جيدة لكنه بكل تأكيد أثر على تحضيراته واستعداداته للأعمال الجديدة، إضافة إلى النجم روبرت باتينسون، والذى أصيب بالفيروس هو الآخر، وهو ما حرمه من استكمال تصوير فيلمه الجديد Batman وهو ما دفع المخرج مات ريفز لاستكمال تصوير الفيلم بدون روبرت باتينسون، حيث سيحتاج باتينسون الجلوس في العزل لمدة تصل إلى أسبوعين، على الأقل وهو أمر مكلف لشركة الإنتاج حال توقف التصوير حيث قدرت الخسائر بـ5 ملايين جنيه إسترلينى، ولكن ريفز فضل استكمال التصوير لحين تعافي باتينسون وعدم إلحاق مزيد من الخسائر بالشركة المنتجة خاصة وأنها تكبدت الكثير بسبب الغلق العام لأن الفيلم تم تصوير منه أيام قليلة وفرض بعدها الحظر.

BATMAN

وما بين الإصابات بالفيروس وبين الإجراءات الاحترازية تتكبد شركات الإنتاج تكلفة الحفاظ على أطقم العمل من الإصابة حتى لا يتوقف التصوير والنجوم أيضا وهو ما كشف عنه موقع ديلى ميل أن أوضح أن توم كروز قام بتأجير سفينة فى النرويج بقيمة 500 ألف جنيه إسترلينى ليقييم بها فريق عمل فيلمه Mission: Impossible 7، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ولعدم تأخير أو تعطيل تصوير الفيلم.

وفى سياق متصل تكافح المهرجانات السينمائية العالمية من أجل الوقوف على قديمها ومواجهة فيروس كورونا، وهو ما نجح فيه مهرجان فينيسيا السينمائى حتى الأن، حيث استطاع المهرجان أن يجبر النجوم وصناع السينما والحضور على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومنع الحشود وتجمهمر الجمهور في محيط المهرجان، إضافة إلي أنه حافظ علي التباعد الإجتماعي سواء داخل القاعات حيث أن هناك مقعد فارغ بين كل كرسي، أو خارج القاعات فغير مسموح رفع الكمامة أو الوقوف فى مجموعات، كما أنه احتفى بالممرضة أليسيا بونارى والتى تعتبر أيقونة ورمز لمكافحة فيروس كورونا فى إيطاليا، خاصة بعدما نشرت صورتها وعلامات الكدمات على وجهها بسبب الكمامة التى ترتديها باستمرار أثناء مواجهتها فيروس كورونا داخل المسشتفيات لإنقاذ المرضى حيث استقبها المهرجان على السجادة الحمراء مثلها مثل نجوم العالم.

توم كروز

الرجل الذى باع ظهره يشهد أول ظهور لمونيكا بيلوتشي بالسينما العربية

وشهد المهرجان عرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، لأول مرة عالميًا في قسم آفاق في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، وهو الفيلم الذي أعلن مهرجان الجونة أن عرضه الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون في الدورة الرابعة للمهرجان، وهو الفيلم الذي شاركت به المخرجة كوثر كمشروع في مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

وهو العمل الذي تدور قصته حول سام علي، المهاجر السوري، الذي ترك بلده هربًا من الحرب، إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا، حيث تعيش حب حياته لتحقيق ذلك الحلم يتقبل فكرة أن يُرسم له واحد من أشهر الفنانين المعاصرين، وشمًا على ظهره، عندما يتحول جسده إلى تحفة فنية، يدرك سام أن قراره ربما يعني تكبيل حريته مُجددًا.

"الرجل الذى باع ظهره" من كتابة وإخراج كوثر بن هنية، من بطولة يحيى مهايني وديا ليان، ويمثل هذا الفيلم المشاركة الأولى للنجمة العالمية مونيكا بيللوتشي في السينما العربية، ويُشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي التي ستُقام في الفترة ما بين 23-31 أكتوبر 2020 في مدينة الجونة.

أحمد مالك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

كما شهد مهرجان فينيسيا حضور النجم المصرى أحمد مالك للعرض العالمى الأول لفيلمه The Furnace أول أعماله الدولية، والذى ينافس فى قسم آفاق ضمن فعاليات المهرجان، ويدور الفيلم حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينيات القرن التاسع عشر، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.

ويشارك مالك البطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، وبيكالي غانامبار الحائز على جائزة أفضل موهبة شابة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دوره في فيلم The Nightengale وتريفور جاميسون وإريك طومسون، ماهيش جادو وأسامة سامي ومن إخراج رودريك ماكاي.

أحمد مالك

افتتاح مالمو وسط تدابير صارمة بالفيلم المغربي آدم

وفي الوقت الذي حقق مهرجان فينسيا نجاحا علي مستوي التنظيم وسط جائحة فيروس كورونا، يستعد مهرجان مالمو للسينما العربية للخطي علي نفس الطريق لتقديم الدورة الـ 10 من عمر المهرجان بأمان حيث أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن اتخاذا التدابير اللازمة لتقديم فعاليات المهرجان بشكل آمن وسط الجائحة ملتزما بالتباعد الإجتماعي والكمامات للحفاظ علي سلامة المشاركين ، فيما أعلن عن اختيار فيلم "آدم" للمخرجة المغربية مريم التوزاني ليكون فيلم افتتاح الدورة العاشرة من المهرجان، والتي تقام في مدينة مالمو السويدية خلال الفترة 8-13 أكتوبر المقبل، وهو العمل الذي تقوم ببطولته النجمتين لبني أزابيل ونسرين الراضي، وفيه تظهر امرأة شابة تبدو عليها آثار الحمل لتدخل عالم أرملة تعيش مع ابنتها ذات العشر سنوات، تعيش معهما لتغير العلاقة بين الإناث الثلاث الوحيدات حياة كل منهن.

العرض العالمي الأول لفيلم آدم كان ضمن مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2019، قبل أن يخوض الفيلم رحلة ناجحة بين المهرجانات الكبرى، حيث نال فيها عدة جوائز من بينها جائزتي التصوير والمونتاج من أيام قرطاج السينمائية، وجائزة النجمة البرونزية من مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم المحلية من مهرجان بالم سبرنجز

وتقام الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية وسط احتياطات كبيرة، ينفذ فيها المهرجان بشكل صارم كافة التدابير الصحية الخاصة بالحكومة السويدية، مع استعانة موسعة بالأنشطة الإلكترونية سواء في أنشطة المهرجان أو في سوق ومنتدى مالمو المخصص لدعم صناع السينما في العالم العربي.

Tenetيحقق إيرادات تصل إلي 164 مليون دولار عالميا

ورغم كل الظروف السابق ذكرها إلا أن السينما استطاعت أن تقتنص القليل من الإيرادات المبشرة، حيث تصدر فيلم الرعب الجديد " The New Mutants " إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية فى مطلع الأسبوع الماضي محققا سبعة ملايين دولار والفيلم بطولة مايسى وليامز وأنيا تايلور وتشارلى هيتون وأليس براجا ومن إخراج جوش بون.

ويعد هذا من بين أول الأفلام الضخمة التى يتم عرضها منذ أن أدى فيروس كورونا إلى إغلاق دور السينما فى مارس، وعلى الرغم من أن الإيرادات كانت عند الحد الأدنى من التوقعات فإن عرض شركتي ديزني وتوينتيث سينشوري استديوز للفيلم يمثل أكبر عرض أول حتى الآن لفيلم جديد خلال الجائحة.

وقالت ديزني إن ما بين 60 و70% تقريبا من دور السينما أعادت فتح أبوابها في شتى أنحاء الولايات المتحدة وكندا، ولكن ما زال بعض من أكبر أسواق السينما ومن بينها لوس انجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة ونيوجيرسي ونيويورك مغلقا.

وفي المناطق التي استأنفت فيها دور السينما نشاطها يتم فرض حد أقصى للطاقة الاستيعابية لدور السينما إضافة إلى إبقاء مسافة بين المقاعد التزاما بتدابير التباعد الاجتماعي.

واحتل فيلم الحركة والإثارة " Unhinged " المركز الثاني في ثاني أسبوع لعرضه محققا 2.600000 دولار، وهو الفيلم الذي قام ببطولة راسل كرو وكارين بيستوريوس وجابرييل بيتمان وجيمي سمبسون ومن إخراج ديريك بورت، وجاء في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة الجديد " The SpongeBob Movie: Sponge on the Run "، محققا 604.000 دولار.

واحتل المركز الرابع الفيلم الكوميدي الجديد " The Personal History of David Copperfield "، وحقق 520.000 دولار، والفيلم بطولة ديف باتيل وأنورين بارنارد وبيتر كابالدي ومورفيد كلارك ومن إخراج أرماندو يانوتشي.

وجاء في المركز الخامس فيلم الدراما " Words on Bathroom Walls "، محققا 453360 دولارا في ثاني أسبوع لعرضه، والفيلم بطولة تشارلي بلامر وآندي جارسيا وتايلور راسل وأناسوفيا روب ومن إخراج ثور فرودينتال وهي الأرقام التي تتزايد بيطئ ولكن زيادتها تعتبر مؤشر جيد حتي لو زيادة بسيطة.

وفي سياق متصل استطاع فيلم Tenet أن يحقق إيرادات حول العالم وصلت إلي 164 مليون دولار أمريكي، وهو الفيلم الذي استقبلته دور العرض المصرية، لمخرجه كريستوفر نولان، وذلك بعد أشهر طويلة من التأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

و كان فيلم "Tenet" قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له في المملكة المتحدة ، حيث حقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، ثم تم إطلاق Tenet في 41 سوقًا دوليًا في نهاية هذا الأسبوع ، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار في أول أيام طرحه.

أما فيلم Mulan فأتاحت شركة Disney الفيلم للمشاهدة على خدمة البث المباشر Disney + ، ولكن على المشاهد المشترك في المنصة دفع رسوم للوصول إلى الفيلم، تصل إلي 30 دولار، وهو الفيلم الذي حصل على تقييم جديد بنسبة 81٪ على موقع Rotten Tomatoes .

وفيلم ‪Mulan، إنتاج شركة ديزني نسخة جديدة ‪Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

الفيلم من بطولة دونى ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "‪Seven Swords" و"‪Painted Skin" و"‪Ip Man" و"‪The Lost Bladesman" و"‪Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاى ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.