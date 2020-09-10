شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يطرح ألبومه الجديد.. وهذا رأيه فى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان حميد الشاعرى، عن سبب طرح أغانى ألبومه الجديد على طريقة السينجل، أى طرح الألبوم على مضد بمعدل أغنية كل عدة أيام، مرجعا السبب فى ذلك إلى التطور التكنولوجى، فضلا عن أن الأغانى السينجل أصبح لها صدى قوى مع الجمهور، بخلاف ما كان يحدث منذ زمن.

وقال حميد الشاعرى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، "كنا نعتمد على طرح الألبوم بشكل كامل، لكن الأمر تغير الآن فكل وقت وله أسلوب وطريقة عرض".

وعن رأيه فى أغانى المهرجانات، قال حميد الشاعرى، إنه يستمع ويحب أغانى المهرجانات، معلقا: "مش ستايلى بصراحة هذه النوعية من الأغانى لكن لو قدمتها هقدمها بأسلوب خاص بى، وليس بهذه الطريقة".

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يذكر أن الشركة المنتجة لألبوم الكابو حميد الشاعرى الجديد "أنا بابا"، طرحت برومو الألبوم الذى يعود من خلاله للساحة الغنائية بعد غياب 14 عاما منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" الذى تم إصداره عام 2006، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ويتكون ألبوم 10 أغنيات.

وكان المطرب حميد الشاعرى انتهى من تسجيل ألبومه الجديد بشكل كامل الذي يحمل اسم "أنا بابا"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويشمل 10 أغنيات، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن ضمن الشعراء أمير طعيمة، والراحل سامح العجمي، وتامر حسين، وعنتر هلال، ومحمد البوغة، والسيد علي، ومؤمن سالم، وصابر كمال، وأحمد حبيب، محمد البدري.

ومن الملحنين عزيز الشافعي، والراحل أشرف سالم، ورامي جمال، ومحمد رحيم، وعصام كاريكا، وعمرو الشاذلي، وبلال سرور، ومديح محسن، وأحمد البرازيلي، أما الموزعين توما، وتميم، وطارق عبد الجابر، ونديم الشاعري، ووسام عبد المنعم، وأحمد حسام و الهامي دهيمة، وأمين نبيل.