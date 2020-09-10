"لوك تسعيناتي".. مي كساب تروج لأغنية أوكا: "ربنا يسامح جوزي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
روجت الفنانة مي كساب، لأغنية "1991" والتي يقدمها زوجها مطرب المهرجانات أوكا، قريبا.
ونشرت "مي" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي للأغنية، وظهر أوكا بـ"لوك تسعيناتي"، وعلقت: "أغنية الجيل وكل جيل، 1991، الجيل اللي اتدلع".
وتابعت: "ربنا يسامح جوزي ع الشنب ده، يخلص الكليب وهيتحلق علطول، مبروك يا حبيبي ربنا يديك على أد تعبك ومجهودك، 1991 قريبا بالأسواق".
من ناحية أخرى، انتهت مي كساب من تسجيل 4 أغاني من ألبومها الجديد، هي "زعلت ليه"، "يا مسافر"، "عم الناس"، "زن زن".
وكانت مي كساب قد شاركت في دراما رمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي "اللعبة"، وهو من بطولة شيكو، هشام ماجد، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ميرنا جميل، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج معتز التوني.
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