وفاء صادق تستعيد ذكريات "سقوط حر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استعادت الفنانة وفاء صادق، ذكريات مسلسلها "سقوط حر"، الذي عرض منذ 4 أعوام، وتحديدا في 2016.

ونشرت "وفاء" صورة من كواليس المسلسل، ولقطة تجمعها بالمخرج الراحل شوقي الماجري، والفنان محمد فراج.

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وعلقت: "ذكريات مسلسل سقوط حر، المخرج العظيم رحمة الله عليه شوقي الماجري، وفراج أو فيجو، واحد من أجمد ممثلين جيله".

مسلسل "سقوط حر" بطولة نيللي كريم، أحمد وفيق، صفاء الطوخي، وفاء صادق، إنجي المقدم، أنوشكا، ومن إخراج شوقي الماجري.