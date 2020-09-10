"عمل ظابطا في إدارة العمليات الخاصة وتكفل بـ 50 أسرة".. معلومات عن أكرم حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

يحتفل الفنان أكرم حسني اليوم 10 سبتمبر، بعيد ميلاده الـ 46، فهو من مواليد 1976.

وهنا نرصد لكم معلومات عن الفنان أكرم حسني في التقرير التالي:

- عمل ظابطا في إدارة العمليات الخاصة في الأمن المركزي، لمدة 10 أعوام.

- بدأ مشواره الإعلامي في محطة نجوم إف أم.

- اشتهر بشخصية سيد أبو حفيظة، وقدمها ببرنامج "أسعد الله مساءكم" على قناة إم بي سي مصر، وحقق من خلالها نجاحا كبيرا، وكان يقوم في البرنامج بنقد الواقع الإجتماعي والسياسي والإقتصادي بإسلوب ساخر.

- قدم بعدها شخصية وسيم هدهد عندما أراد أن يغير من شخصية سيد أبو حفيظة.

- يستعد لتصوير فيلمه السينمائي الجديد "العميل صفر" وهو من تأليف وائل عبد الله ومن إخراج محمد سامي.

- خاض تجربة الغناء في عدد من أعماله منها "الوصية"، "نادي الرجال السري"، وفي مسلسله الرمضاني "رجالة البيت"، قدم خلاله 10 أغاني.

- شهد عام 2020 مشاركته الأولى في المسرح، بمسرحية "عطل فني" التي عرضت فى موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

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_ كتب عددا من الأغاني في الأعمال التي شارك بها.

- شهد نهاية عام 2019 ، وفاة والده الكابتن حسني عبدالرحيم، لاعب نادي الزمالك السابق، وشيعت جنازته من مسجد طلعت مصطفى بمدينة الرحاب.

- شارك في تحدي الخير مع الفنانين لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة، وتكفل بـ 50 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي.

- قال عنه الفنان نبيل الحلفاوي: "ليست مقارنات ولا تشبيهات، فلا أحد يشبه أحدا.. لكن لو تخيلنا شوارع بأسماء جيل سابق..فمن من الجدد يبدو عابرا فيها .. أكرم حسني كأنه يبدو في شارع سمير غانم"

- كشف عن موقف محرج لزوجته بأحد البرامج التليفزيونية على قناة دي إم سي: "مراتي في اللغة العربية ضعيفة، وتقريبا ماكنتش بتروح حصص العربي في المدرسة، وكنت بقولها متذكريش لعيالنا، ورغم كدة هي سيدة منظمة ، وبخاف عليها دايما ومش بخاف منها".

- كشف أكرم حسني ، عن تعرضه للسرقة عبر حسابه على"فيسبوك"، قائلاً : "الحقيقة دي مش أول مرة أتعرض فيها لسرقة شغلي بس الموضوع وصل لحد مايتسكتش عليه، أنا مش ضد أي شكل من الأشكال الفنية طالما بتتقدم في إطار من الاحترام للمهنة وللمجتمع، لكن أنا ضد كل أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية وسرقة مجهود وتعب ناس قعدت كتير أوي تشتغل".

وتابع "عملت أغنية دعائية لمسلسلي الأخير في رمضان اللي فات اسمها (بالباقي لبان)، من كلماتي ولحن بلال سرور وتوزيع كينج، واتفاجئت من يومين إن تم سرقة لحن الأغنية واتعمل عليها مهرجانين واحد اسمه (هلا و الله) وواحد اسمه (خد فطيرك)، ودي مش أول مرة ابقى عامل أغاني سواء من ألحاني أو من ألحان زمايلي المحترمين اللي بتعامل معاهم ويتسرق اللحن ويتعمل بيه أغاني، ودي سرقة صريحة تستوجب اتخاذ اجراءات قانونية".