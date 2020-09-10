تراند اليوم : أقرب المقربين لـ عمرو دياب يهاجمه بكلمات نارية: خلاص راحت عليك

شن الملحن عمرو مصطفى هجوما شرسا على مطرب مشهور دون أن يذكر اسمه صراحة بعد أيامه من هجومه على المطرب عمرو دياب.

وقال مصطفى في تدوينة عبر فيس بوك: طب والله راحت عليه خلاص حتى لو غنى الأطلال.. ادخلوا باللجان براحتكم أنا أصلًا بستفزكم علشان هطلع لايف الفترة الجاية ونسمع مزيكا بجد فلازم أنظف الصفحة استمروا علشان الأدمن تعمل بلوك ونخلص بسرعة.

وحذف عمرو مصطفى تدوينات الهجوم بعدها بدقائق وبخاصة بعدما اتهمه كثير من متابعيه أنه يقصد عمرو دياب.

