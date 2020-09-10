صور نادرة لـ بريجيت باردو وهي تزور لبنان في الستينات

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قديمة للنجمة الفرنسية الشهيرة بريجيت باردو، أثناء زيارة قامت بها إلى لبنان تعود لفترة الستينيات. وظهرت بريجيت باردو في الصور وهي تتجول في عدد من المناطق اللبنانية في رحلة سياحية قامت بها مع زوجها، وأشعلت الإنترنت بجمالها وأنوثتها حتّى أن البعض قارن بين شكلها في الماضي وشكلها الحالي ورأوا أنها تغيرت كثيراً. وكانت باردو ترتدي بإحدى اللقطات العباءة العربية التقليدية وتعتمر العقال.

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