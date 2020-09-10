بالفيديو – سيف نبيل يستعرض لياقته البدنية

متابعة بتجـــــــــرد: شارك الفنان العراقي سيف نبيل متابعيه على تطبيق إنستغرام فيديو لتمارينه الرياضية في النادي. وعلق سيف نبيل على الفيديو كاتباً: “صباح النشاط عليكم يا حبايبي الطيبين”. جدير ذكره أن سيف نبيل يعيش حالة نجاح استثنائية بعد طرح أغنياته الأخيرة التي صدرت خلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، حيث حققت هذه الأغاني ملايين المشاهدات في فترة قصيرة جدًا.

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