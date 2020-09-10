كريستيانو رونالدو و100 هدف مع منتخب البرتغال

متابعة بتجــــــــــــرد: سجل كريستيانو رونالدو هدفه الـ100 مع منتخب البرتغال في مباراته خارج الديار أمام السويد في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبذلك يكون كريستيانو قد انضم إلى الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف وهما الوحيدان اللذان سجلا 100 هدف أو أكثر على المستوى الدولي.

وأحرز رونالدو أول أهدافه مع المنتخب الأول للبرتغال في الهزيمة 2-1 أمام اليونان في بطولة أوروبا 2004.