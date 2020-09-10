ممثلة سورية تتمنى تقديم مشهد حميم مع تيم حسن “جكارة بوفاء الكيلاني”

متابعة بتجـــــــــــرد: عبرت الممثلة السورية سوسن ميخائيل عن رغبتها في أداء مشهد درامي رومانسي إلى جانب مواطنها تيم حسن، وذلك لتغيظ زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.
وقالت سوسن خلال لقاء إذاعي إنها تحب أيضاً أن تمثل مشهداً من نفس النوع إلى جانب الممثل المصري كريم عبدالعزيز مؤكدةً أنها تحترم موهبته.
وانتقدت سوسن شركات الإنتاج التي تهمش بعض الفنانين الكبار الذين يمتلكون تاريخاً في الوسط الفني من أجل أن تسلط الضوء على بعض النجوم ومنحهم عشرات الأدوار في الموسم الدرامي.
وأشارت سوسن إلى أنها لم تتابع مسلسل “شيكاغو” الذي عرض مؤخراً وأثار الجدل، منتقدةً الدور الجريء الذي قدمته سلاف فواخرجي فيه والذي لا يتناسب مع عمرها بحسب قولها.
يشار إلى أن سوسن ميخائيل قد قدمت مئات الأعمال الدرامية خلال مسيرتها التي تمتد منذ عام 1995، ومن أبرزها “حمام القيشاني، انتقام الوردة، الانتظار، عصر الجنون”.
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