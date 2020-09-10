بعد “زنزانة 7”.. مايا نصري تنتظر عرض “ريما”

متابعة بتجـــــــــــرد: تنتظر الفنانة اللبنانية مايا نصري تحديد موعد عرض فيلم “ريما” الذي بدأت أعمال المكساج الخاصة به بعد 6 أشهر من انتهاء تصويره.

وتوقف العمل على الفيلم خلال الفترة الماضية بسبب انتشار جائحة كورونا التي أثّرت على صناعة السينما وأدت إلى تخفيض عدد المشاهدين بدور العرض السينمائي تطبيقاً للالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأشار المنتج عمرو طنطاوي في بيان صحافي أن تأخير الفيلم كان له نتائج إيجابية على مستوى الموسيقى التصويرية التي وضعها مهندس الصوت أحمد جابر.

وسوف تعلن شركة “ميكرز” للإنتاج الفني خلال الأيام المقبلة عن الموعد النهائي لعرض الفيلم الذي كان مقرراً عرضه في عيد الأضحى الماضي.

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“ريما” من بطولة مايا نصري، محمد ثروت، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، ومها نصار، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

ومن ناحية أخرى، تستعد مايا نصري لعرض فيلم “زنزانة 7” منتصف أيلول الجاري، حيث تُجسّد خلاله شخصية “حلا” التي تمتلك قرية سياحية يحاول باسل الغرباوي الذي يجسده الفنان إيهاب فهمي الاستيلاء عليها.

“زنزانة 7” بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، إيهاب فهمي منة فضالي، مايا نصري، عبير صبري، مدحت تيخا، وأحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت,