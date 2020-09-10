لهذا السبب تم تأجيل حفل هاني شاكر في الأوبرا

متابعة بتجـــــــــــرد: قرّرت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان هاني شاكر، والذي كان مقرراً إقامته الجمعة (18 أيلول) على المسرح الكبير، إلى موعد لاحق يتم تحديده فيما بعد، وذلك بسبب استكمال بعض أعمال الصيانة وتجهيزات المسرح استعداداً لاستقبال الجمهور.

وأعلن شاكر إحياء أول حفل جماهيري بمصر بعد فترة طويلة من الغياب، ونشر صورة بوستر الحفل عبر “تويتر”، وعلّق عليها قائلًا: “جمهوري الحبيب، سعيد جداً بوجودي ولقائي بكم من جديد في إحياء أولى حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعد فترة انقطاع طويلة من إقامة الحفلات، في انتظاركم يوم الجمعة الموافق 18 أيلول 2020”.

وأحيا نقيب الموسيقيين المصريين حفلاً “أون لاين” منذ قرابة الشهر لصالح منصة “شاهد” الإلكترونية.

وطرح شاكر أخيراً أغنيته “هتعدي” التي بعث من خلالها الأمل لكل الجمهور بالوطن العربي في زمن كورونا، وأن الأزمة ستنتهي قريباً.