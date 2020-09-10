عمرو مصطفى يُجدد هجومه على عمرو دياب: “لو دكر أوعي تغني أي عمل ليا”

متابعة بتجـــــــــــرد: يشهد خلاف الفنان المصري عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى فصلًا جديدًا، بعدما أثار الأخير جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.

وشنّ عمرو مصطفى هجومًا لاذعًا على عمرو دياب موجهًا له رسالة واضحة دون أن يسمّيه، فكتب عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”: “ورحمه أبويا أنا الي عملتله بلوك وعملت بلوك لأي حد ليه علاقة بيه، مجانين انتم الأغاني والتاريخ يتحدث عن نفسه لو دكر اوعي تغني أي عمل ليا تاني خليك في الي انت فيه دلوقتي”.

وكان عمرو مصطفى قد تراجع منذ أيام عن تهنئة عمرو دياب بمناسبة إطلاقه كليب “أماكن السهر”، وأكد أنه حاول أن يكون منافقًا ولكن لم يقدر.

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يذكر أن علاقة عمرو دياب وعمرو مصطفى شهدت الكثير من الأزمات، وغالبًا يتدخل وسطاء للتوفيق بينهما، مثلما حدث العام الماضي، عندما رفض مصطفى استغلال دياب للحن أغنية يتعلموا في إعلان تجاري دون موافقته، وكشف الشاعر تامر حسين عن انتهاء المشكلة سريعًا.

وعام 2017 شن مصطفى هجومًا قاسيًا على دياب بسبب الخلاف في العمل بينهما، وأقسم بعدم التعاون معه مجددًا واعتباره صفحة طويت من حياته الفنية.