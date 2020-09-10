رئيس الوزراء اليوناني يطالب بفرض عقوبات "مجدية" على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من شرقي المتوسط المزيد

طالب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات "مجدية" على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق المتوسط.

وشدد ميتسوتاكيس على أن تركيا مطالبة بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإلا سنلجأ لمحكمة العدل الدولية.

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني "نحتاج إلى حوار مع تركيا لكن ليس تحت التهديد، وما يهدد أمن بلدي يهدد سلامة جميع دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف ميتسوتاكيس "إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية، فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية".