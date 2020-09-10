عرض مقبول وآخر مرفوض.. آدم وناس يحسم مستقبله بعد نابولي

بات الجزائري آدم وناس، نجم نابولي الإيطالي، قريبا من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل ابتعاده عن حسابات مدربه جينارو جاتوزو خلال الموسم المقبل.

صانع الألعاب الجزائري لعب معارا لصالح نيس الفرنسي خلال الموسم الماضي، ولكنه لم يشارك سوى في 19 مباراة، ومع ذلك نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلها.

ويبحث صاحب الـ23 عاما عن عرض قوي للرحيل عن نابولي، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، بعدما رفض نيس شراء عقده بشكل نهائي.

عرضان من إيطالي

موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أكد أن نادي بارما الإيطالي يرغب في الحصول على صاحب المراوغات السحرية خلال الموسم الجاري، بناء على طلب مدربه فابيو ليفيراني.

ويرى ليفيراني أن اللاعب الجزائري سيكون قادرا على تقديم الإضافة للخط الأمامي، لا سيما بعد التخلص من الإصابات التي عانى منها لفترات طويلة.

مدرب بارما يعول على وناس لتعويض الرحيل المرتقب للإيفواري جيرفينيو، الذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي وبوتوفاجو البرازيلي.

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صاحب القدم اليسرى ستكون أمامه الفرصة لتقديم نفسه بشكل قوي، لا سيما مع اختلاف حجم الضغوطات بين ناديي نابولي وبارما.





في المقابل، أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية وجود عرض آخر للاعب الجزائري من قبل نادي كالياري الواقع في جزيرة سردينيا الإيطالية.

ولا يبدو وناس متحمسا كثيرا للانتقال إلى كالياري، لا سيما في ظل عدم وجود أي محفزات مادية أو معنوية.

ويرى وناس أن نادي كالياري لن يكون قادرا على الوفاء بالمتطلبات المادية التي يرغب نابولي في الحصول عليها من أجل الاستغناء عن خدماته.

يُذكر أن نابولي طلب الحصول على 14 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل وناس الذي ينتهي تعاقده في 2022.