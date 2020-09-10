شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم التسعينيات يهدون "زحمة الأيام" للراحلين سامح العجمى وأشرف سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجوم حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق إهداء كليب "زحمة الأيام"، للراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، كما ستتم الاستعانة بصور لهما ووضعها فى الكليب، خاصة أن الاثنين رحلا قبل أن يشاهدا أغنيتهما.

وننشر مقطع من كلمات الأغنية التى تقدم فى شكل "ديو" حيث تقول: في زحمة الأيام تتفتفت الأحلام وارضى بقليل وبعيش..انده بصوت مبحوح...على حلم كان مسموح..بيعدي مايشوفنيش..عمر اتسرق مننا..فين اللي كانو هنا..راحو خلاص ومفيش.. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده..من دنيا مبتديش..و في توهة المشوار..ياما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت..صدقت في الايام.. ومشيت ورا أوهام و زي ما روحت اهو جيت.. عدي زمانا و سبق.. طلع البطل من ورق و الحلم بات مهزوم..عدي زمانا و سبق وقع الفرس في السبق لكن اكيد هيقوم.

Advertisements

كان المطرب مصطفى قمر قد طرح مؤخرا، أغانى ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" الذى ضم 7 أغانى وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.