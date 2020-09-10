تأجيل محاكمة دنيا بطمة في "حمزة مون بيبي"

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية، الأربعاء، النظر في محاكمة المغنية المغربية دنيا بطمة ومن معها من متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي".

وهذه هي الجلسة الأولى ضمن المرحلة الاستئنافية من التقاضي في هذا الملف، إذ انتهت المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ لدنيا بطمة لمدة 8 أشهر، وسنة نافذة لشقيقتها ابتسام بطمة، إلى جانب المصممة عائشة عياش التي أدينت بالحبس سنة ونصف نافذة، و"اليوتيوبرز" صوفيا شاكري بـ 10 أشهر نافذة.

وينتظر أن تنعقد الجلسة الثانية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إذ ستعمل المحكمة على إحضار المتهمات، بعدما تابعن جلسة الأربعاء، بتقنيات المحاكمة عن بعد بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومنذ بدء المحاكمة، مُنعت الفنانة المغربية وشقيقتها من مغادرة الأراضي المغربية، كما تم إخضاعها لتدابير المراقبة القضائية، في حين تم إحالة باقي المتورطات إلى السجن، ووضعهن رهن الاعتقال.

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وتعود قضية "حمزة مون بيبي" إلى عملية تشهير واسعة قادها حساب على "سناب شات" استهدفت بث أسرار المشاهير الخاصة، إذ اعتقد كثيرون أن من يقف وراء حساب "حمزة مون بيبي" قرصان مغربي، له علاقة بالوسط الفني.

الجدل الكبير الذي خلفه الحساب، استدعى تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفتحها تحقيقاً في الموضوع، توصل إلى وقوف الفنانة المغربية دنيا بطمة وعدد من الأشخاص وراء هذا الحساب، بغرض تصفية حسابات شخصية.

ودنيا بطمة مغنية مغربية، وسليلة عائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، وهي ابنة الفنان حميد بطمة شقيق الراحل العربي بطمة، أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية.

وقدمت بطمة عشرات الأغاني، كما قدمت تترات لبعض المسلسلات مثل المسلسل الكويتي "خوات دنيا"، والمسلسلين المغربيين "صالون شهر زاد" و"أوشن".