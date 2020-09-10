القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع حريق بـ"معسكر الذخيرة" التابع للجيش السوداني شمالي العاصمة الخرطوم، الخميس، بحسب ما أكده شهود عيان لـ"الخليج 365". ويشمل المعسكر الذي اندلعت فيه النيران مخازن لأسلحة متنوعة وذخائر تتبع للجيش السوداني. وبحسب شهود العيان فإن الحريق صاحبه انفجار ضخم وتطاير لشظايا ذخائر ورؤوس صواريخ صغيرة. ومن المرجح أن يكون سبب الحريق "صاقعة رعدية" ناتجة عن أمطار غزيرة هطلت صباح اليوم على المنطقة. ويقع معسكر الذخيرة بجوار ضاحية الكدرو شمالي العاصمة الخرطوم؛ حيث يتميز بطابع العراقة ويعود لعشرات السنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق بـ"معسكر الذخيرة" التابع للجيش السوداني شمالي الخرطوم المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.