تخطى 33 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات "لص بغداد" منذ عرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "لص بغداد" إيرادات قدرها 33 مليون 16 ألف 71 جنيه، وذلك بعد 18 أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي. ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي "الفلوس"، "الغسالة"، "توأم روحي"، "الحوت الأزرق". وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من اللصوص يتنافسون للوصول لمقبرة الإسكندر الأكبر بواحة سيوة. فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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