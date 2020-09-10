إيرادات ضعيفة.. هذا ما حققه "الحوت الأزرق" بعد أسبوعين بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: إيرادات ضعيفة حققها فيلم "الحوت الأزرق" بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي. وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 105 ألف 704 جنيه فقط. Advertisements ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي "توأم روحي"، "الغسالة"، "لص بغداد"، "الفلوس". وتلتزم السينمات بطاقة استيعابية وإجراءات احترازية، منذ قرار عودة دور العرض السينمائي للعمل. فيلم "الحوت الأزرق" بطولة راندا البحيري، حسني شتا، علاء مرسي، أحمد سلامة، أحمد صيام، عماد رشاد، نرمين ماهر، عفاف رشاد، ومن تأليف أسامة حسام الدين، وإخراج علاء مرسي.

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