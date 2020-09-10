هكذا احتفلت هنا شيحة بعيد ميلاد والدتها نادية زيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هنا شيحة، على الإحتفال بعيد ميلاد والدتها نادية زيتون، الذي يوافق 9 سبتمبر.

ونشرت "هنا" صورًا تجمعها بوالدتها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أحلى أم في الدنيا".

يذكر أن هنا شيحة، شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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