شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تجرى تعديلات على ألبومها الخليجى "لا تستسلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة أصالة من تسجيل ألبومها الخليجى الجديد بشكل كامل بعد إجراء تعديلات فى أسماء بعض الأغانى مع إضافة أغانى جديدة، وهو الألبوم الذي يحمل اسم "لا تستسلم" ويتضمن 20 أغنية، ومن المقرر أن يتم طرحه يوم الثلاثاء المقبل على يوتيوب، ومن أغانى الألبوم: "وش كنت اقول" من كلمات بدر عبد المحسن، وألحان عزوف، وتوزيع بشار سلطان، و"يا مثبت" من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع خالد عز، وأغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، و"رفقا"من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، وألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، وألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، وألحان ياسر بو على.

ويتضمن أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودي البابطين، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، و"نعم اشتاق"من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، و"سوى"من كلمات قوس، وألحان سهم،وتوزيع بشار سلطان، "يوم لي"، من كلمات قوس، وألحان بازل،"المحك" من كلمات يم، وألحان عبد القادر الهدهود،"غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، وألحان عزوف،"نظرتى"من كلمات العالية، وألحان عزوف.

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ويضم الألبوم أغانى "انا معاك" من كلمات سعودي بن عبد الله، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، و"بيان" من كلمات واحد، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، و "لا تستسلم" من كلمات سعودي بن محمد العبد الله الفيصل، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان،"غمض عيونك"من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر،"أنا عمرى" من كلمات العالية، وألحان ياسر بو على،" إشتقت لك" من كلمات العالية، وألحان ياسر بو على.

يذكر أن آخر أعمال أصالة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى الماضي.