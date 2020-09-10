شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يستعد لمشروع مسرحى جديد بعد نجاح "المتفائل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان الكوميدى سامح حسين للتحضير لمشروع مسرحى جديد بعد نجاح مسرحيته "المتفائل"، التى مازال يعرضها على خشبة المسرح القومى، بالإضافة إلى عرضها فى الإسكندرية، المشروع المسرحى الجديد الذى يدرسه سامح حسين هو عرض غنائى استعراضى من إخراج إسلام إمام مخرج مسرحية "المتفائل"، فى ثانى تعاون مسرحى بينهما على التوالى.

يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سميرعامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، إضاءة أبو بكرالشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.