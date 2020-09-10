"الفلوس" يتجاوز 47 مليون بعد 22 أسبوع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "الفلوس"، إيرادات قدرها 47 مليون 818 ألف 106 جنيه، وذلك بعد 22 أسبوع من طرحه بالسينمات. ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي "توأم روحي"، "لص بغداد"، "الغسالة"، "الحوت الأزرق". وتلتزم السينمات بطاقة استيعابية وإجراءات احترازية، منذ قرار عودة دور العرض السينمائي للعمل. وتدور أحداث فيلم "الفلوس" في إطار أكشن كوميدي، وهو من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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