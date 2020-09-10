أحمد الفيشاوي عن والدته: "تحب أكل الرقائق المقلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن الطعام الذي تحب والدته تناوله، مؤكدًا أنها تحب أكل الرقائق المقلية.

ونشر "الفيشاوي" صورًا لوالدته على مائدة الطعام، في أحدث ظهور لها، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق: "ماما لطيفة جدًا تحب الرقائق المقلية".

يذكر أن أحمد الفيشاوي، قدم مؤخرًا فيلم "الحارث"، وشاركه البطولة باسم سمرة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف محمد عبد الخالق، سيناريو وحوار محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد نادر.

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