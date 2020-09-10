صور.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع "غرام الأفاعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت الفنانة ليلى علوي، ذكريات دورها ضمن أحداث فيلم "غرام الأفاعي"، الذي طرح بالسينمات عام 1988 .

وكتبت "علوي" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "الحياة بشكل عام، والحب والعلاقات بشكل خاص، قصة كبيرة وملخبطة ومتشابكة، مش سهلة ومش بسيطة".

وأضافت: "(مهجة) من فيلم (غرام الأفاعي) رغم ذكاءها إلا أنها عملت أخطاء كتير، ونالت نهاية قاسية وقوية".

ووجهت ليلى علوي لمتابعيها سؤال: "قولولي مين شاف الفيلم وشايفين مهجة تستحق النهاية اللي وصلتلها ولا لأ ؟".

فيلم"غرام الأفاعي" بطولة ليلى علوي، هشام عبد الحميد، صلاح قابيل، صابرين، رانيا فتح الله، ومن تأليف نبيل راغب وسيناريو وحوار محمد خليل الزهار، ومن إخراج حسام الدين مصطفى.

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