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شكرا لقرائتكم خبر عن من الأبيض إلى الرمادى.. درة تخطف الأنظار بإطلالتين متميزتين فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة درة الأضواء خلال هذا الأسبوع بإطلالتين متميزتين في أحدث ظهور لها، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورا لها من جلسة تصويرية جديدة ظهرت فيها مرتدية فستانان رمادي أنيق وحقيبة بنية اللون، حيث لاقت الصور تفاعلا كبيرا وإعجابا من آلاف المتابعين.
الفنانة درة بفستان أسود
كما نشرت درة مؤخرا صورتين لها من جلسة تصوير نالت استحسان متابعيها ممن تفاعلوا مع الصور خلال التعليقات بسرعة، حيث علقت الفنانة درة على الصورتين بكتابة : " الحياة مثل الفن، إذا ركزت على العيوب، فهذا كل ما ستراه، إذا ركزت على الجمال، فهذا كل ما ستراه، اخترت الجمال".
الفنانة درة
وفي وقت سابق، خطفت الفنانة التونسية درة، الأنظار إليها بجلسة التصوير الجديدة التى خضعت لها على أحد الشواطئ وظهرت فيها وكأنها عروس بحر تخرج من المياه، وحرصت درة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام بجلسة التصوير الجديدة، التى ارتدت فيها فستانا وسط المياه وتحت أشعة الشمس، وسرعان ما حصدت على عدد كبير من التعليقات والإعجابات.
درة في أحدث ظهور لها
وكانت درة قد تألقت منذ فترة فى جلسة تصوير جديدة التقطتها من خلال حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم، حيث تميزت خلالها بإطلالة مميزة مثلما ظهر خلال 3 صور شاركتهم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، وعلقت عليها بكتابة : "عندما يكون لديك قلب وروح نقيان، لا يمكن للجميع الاعتراف بذلك ولكن الأشخاص الحقيقيون سيرون ذلك على أى حال".
درة تتألق بالأبيض
درة تخطف الأنظار بالأبيض
درة ترتدي ملابس بيضاء (4)
درة في إطلالة جديدة لها
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