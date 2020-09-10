شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم TENET يحقق إيرادات بقيمة 34 مليون دولار أمريكى فى ىالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الإثارة والخيال العلمي TENET للمخرج العالمي كريستوفر نولان، أن يحقق 34 مليون دولار في سباق شباك التذاكر في الصين، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو الفيلم الذي قام بتأليفه وإخراجه كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وكان فيلم Tenet قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له في المملكة المتحدة ، وحقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، ثم تم إطلاق Tenet في 41 سوقًا دوليًا، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار.

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