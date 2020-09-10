شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا بلوك تسعيناتي بسبب أغنيته الجديدة.. ومي كساب: ربنا يسامحك على الشنب ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة مي كساب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بوستر الأغنية الجديدة لزوجها أوكا الذي ظهر في البوستر بلوك جديد ومختلف يتناسب مع كلمات الأغنية وزمنها في التسعينيات.

وعلقت الفنانة مي كساب على البوستر الدعائي لأغنية زوجها أوكا عبر إنستجرام قائلة: "أغنية الجيل وكل جيل 1991 الجيل اللي اتدلع وربنا يسامح جوزي على الشنب ده يخلص الكليب وهيتحلق على طول، مبروك يا حبييي ربنا يديك علي أد تعبك ومجهودك.. ١٩٩١ قريبا بالأسواق".



مي كساب عبر انستجرام

وتشارك المطربة مى كساب بمقطع غنائي فى أغنية زوجها أوكا الجديدة، بعنوان "١٩٩١"، وهى من ألحان وتوزيع أوكا، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الأيام المقبلة علي يوتيوب والقنوات الفضائية.

كما شهدت الساحة المهرجانات الشعبية منذ فترة، انفصال المطرب أوكا عن صديقه المقرب له وزميل الكفاح أورتيجا، وبدأ هذا الانفصال من طرح المطرب أورتيجا أغنية بشكل منفرد تحت عنوان "أنا هتجن" بدون صديقه أوكا، ليكون بداية الانفصال بشكل غير معلن بعد مشواره غنائى على مدار 10 سنوات.

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أوكا زوج مي كساب في بوستر جديد

من ناحية أخرى قالت مى كساب، فى تصريحات السابقة لـ"الخليج 365"، إنها انتهت من تسجيل 4 أغانى من ألبومها الجديد هى الأولى بعنوان "زعلت ليه" من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر على، وتوزيع أوكا، والأغنية الثانية "يا مسافر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا، أما الأغنية الثالثة "عم الناس"، والرابعة "زن زن، من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا.

يذكر أن آخر أعمال مي "سوسة سوسة"، وذلك من خلال حسابها الرسمى عبر إنستجرام، حيث كتبت فى تعليقها على ذلك إن لينك الأغنية بالكامل على موقع يوتيوب، تأتى الأغنية فى إطار اهتمام مي كساب بطرح أغاني من وقت لآخر مناسبة للأطفال، حيث كانت طرحت شهر الماضي أغنية "توت توت" عبر "يوتيوب".