شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يشكر الداعمين له في بداية حياة الفنية: ساعدوني بدون انتظار مقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب والملحن عمرو مصطفى، الشكر لعدد من زملائه الذين ساعدوه في بداية حياته الفنية، مشيرًا إلى أنه يدين لهم بالفضل، كما أنه يستعد لمرحلة جديدة بعد 20 عامًا قضاها في مجال التلحين.

وكتب عمرو مصطفى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "الدكتورعادل عمر(شاعر -فنان -مدرس -إنسان) الشاعر عنتر هلال (شاعر -رسام -اب حنون ) الموزع طارق مدكور (موزع عالمي -أخ كبير- طباخ ماهر) هؤلاء جميعهم ساعدوني في بداياتي بكل ما يملكون من طاقه بدون انتظار مقابل بدون استغلال لموهبتي ".



عمرو مصطفى عبر تويتر

وأضاف:"أدين لهم بالفضل بعد الله سبحانه وتعالي وأشكرهم من قلبي هكذا أغلقت المرحلة الأولي في حياتي الفنية 20 سنة تلحين بداية حياة فنية جديدة ألحان واكتشاف مواهب مصرية وغناء وتنطيط هتبهروا بالقادم إن شاء الله".

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يشار إلى أن المطرب والملحن عمرو مصطفى، هنأ صناع أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى، الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقى توما، قائلا عبر صفحته على فيس بوك: "طبعا لازم أبارك على الأغنية الجامدة أوى.. ألف مبروك لإخواتى أيمن بهجت قمر وتوما عشرة العمر".