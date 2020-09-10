شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تتحدث عن ذكرياتها مع النجمة الراحلة فى "أسرار النجوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الإعلامية إنجى على اليوم الخميس، أميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، فى برنامج "أسرار النجوم" وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً على راديو نجوم FM 100.6.

وتتحدث أميرة عن ذكرياتها مع النجمة الراحلة رجاء الجداوى بمناسبة ذكرى ميلادها لتفتح خزائن ذكريات لا تنسى، وأسرار تكشف عنها لأول مرة وكواليس الأيام الأخيرة قبل أن تفارق دنيانا.

كانت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، قد قالت إن الفنانة كانت قريبة من الجميع، موضحة أنها كانت تشعر أن الناس يحبون والدتها، كما أنها كانت تشعر بأن الفنانة كانت بمثابة أم لكل الفنانين والجمهور.

وأكملت أميرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، تقديم ريهام إبراهيم، المذاع عبر فضائية سى بى سي، أن والدتها تكرمت فى حياتها ومماتها، قائلة: "كانت تحب تطبيق إنستجرام وكانت دائما تصحى فى الصباح تتفحص التطبيق وترد على الأشخاص، وكانت ترد على المتابعين والجمهور وكانت سعيدة دائما بكلام الجمهور".