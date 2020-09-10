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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يتعرض لحادث سير ضمن أحداث مسلسل "شارع 9".. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صورة من كواليس مسلسل "شارع 9 " تعرض النجم محمود عبد المغنى لحادث سيارة ضمن أحداث المسلسل، ونشر مغنى الصورة وعلق عليها ساخرًا: "محدش بيمثلها بالساهل".
عبد المغنى
وعادت أسرة مسلسل "شارع 9" للبلاتوه لاستئناف التصوير مرة أخرى، وجمعت المشاهد بين محمود عبد المغنى الذى يجسد دور مهندس بترول والفنانة رانيا يوسف وباقى فريق العمل فى المعادى، حيث تجسد رانيا دور طبيبة نفسية خلال الأحداث، ومن المقرر عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة.
مسلسل "شارع 9" من الأعمال ذات الـ45 حلقة، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الأتربى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب، مخرج منفذ محمود إدريس، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى به إثارة وتشويق.
المسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك فى بطولته بوسى وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.
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