يوسف الشريف يهدي زوجته أغنية لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان يوسف الشريف، على إهداء زوجته الإستايلست والمؤلفة إنجي علاء، أغنية "زي ما إنتِ" لعمرو دياب .

ونشر "الشريف" صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه بموقع تويتر، معلقا: "وامّا تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغالية، دي بنت الأصول، مستحيل أقبل في حقك أي كلمة، إنتِ أعلى منهم فوق إنتِ نجمة، واللي يسألني عليكي بقول دي نعمة.. مستحيل أوصف جمالك مهما أقول".

يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف، مسلسل "النهاية" الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وهو من إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، وبطولة عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.