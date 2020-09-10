بوركيني أمينة وإيمي طلعت زكريا بصحبة شقيقها..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد – هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد السعدني

ظهر الفنان أحمد السعدني، بلوك مختلف، أمام متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مهما يحاولوا يطفوا الواكس".

أمينة

حرصت المطربة أمينة، على الظهور بإطلالة مختلفة أمام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ومعانا نص بوركيني هنا ..ها إيه تاني ..اللي هيقلش هزعل منه".

أحمد حلمي

ظهر الفنان أحمد حلمي، بصور تحمل ابتسامات مختلفة بـ 3 اتجاهات، عبر حسابه على إنستجرام ، وعلق:"سعادة.. من صاحبة السعادة".

هند صبري

الفنانة هند صبري، ظهرت بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، لتعلن عن سعادتها كونها الوجه العربي الإعلاني الوحيد لأحد المنتجات.

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هند رضا

ظهرت الفنانة والإعلامية هند رضا، بإطلالة حمراء في أحد أعياد الميلاد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد بنت".

سلمان خان

ظهر النجم الهندي سلمان خان، وهو يقود دراجته مرتديًا كمامة من القماش، متبعا الإجراءات الإحترازية ضد وباء كورونا، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

أحمد جمال سعيد

حرص الفنان أحمد جمال سعيد، على الترويج لمعالم مصر السياحية، من خلال رحلته الصيفية التي يقضيها في مدينة دهب، ونشر صورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا بلدنا يا حلوة".

عاصي الحلاني

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أحدث صورة له مع نجله خلال تواجدهما في دبي ، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

إياد نصار

نشر الفنان الأردني إياد نصار، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيه.

إيمي طلعت زكريا

ظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا بصحبة شقيقها "عمر"، وهى تحتضنه عبر حسابها على إنستجرام ، وعلقت: "رجلي".