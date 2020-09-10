رانيا منصور لمصراوي: دوري في مسلسل "أسود فاتح" محطة مهمة بمشواري ومفاجأة للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تنتظر الفنانة رانيا منصور، عرض مسلسلها الدرامي الجديد"أسود فاتح" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وقالت "رانيا" في تصريحات خاصة لمصراوي، إنها تجسد من خلال العمل شخصية "آية" التي تتزوج من "خالد" أحمد فهمي، وتحب زوجها كثيرا، ولكن يحدث بينهما مشاكل تتطور خلال الأحداث.

وأوضحت أنها تلعب شخصية صعبة بالمسلسل، قائلة: "تركيبة الشخصية صعبة، ودور هيفرق معايا أوي في مشواري الفني، ومحطة مهمة، وهيكون مفاجأة للجمهور".

Advertisements

وتابعت: "سعيدة بالعمل مع كل فريق المسلسل، وكواليسه كانت حلوة جدا، ومبسوطة بالتجربة والعمل مع هيفاء وهبي وأحمد فهمي وروجينا وشريف سلامة وكل الفنانين لأنهم صحابي، وعدى علينا أحداث كتير وإحنا بنصور، وكنا مع بعض كفنانين وقت أطول في المسلسل ده، ومرينا بظروف صعبة في تصويره بسبب وباء كورونا".

وأشارت إلى أن مسلسل "أسود فاتح" من المقرر عرضه على الشاشات في شهر نوفمبر المقبل.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.