بسبب اقتراب شهر رمضان دراما الشتاء تبدأ مبكراً

عرض «قوت القلوب» و«الوجه الآخر».. وتصوير المشاهد الأخيرة من «خيط حرير»

اضطر عدد كبير من القنوات الفضائية لإطلاق الموسم الدرامى الشتوى مبكرًا، بسبب حلول شهر رمضان الكريم بالتزامن موسم الربيع، وهو ما جعل إدارة تلك القنوات لبدء عرض أعمال درامية جديدة بدلًا من إعادة عرض أعمال الموسم الرمضانى الماضى، مثل ما يحدث كل عام فنجد أن القنوات الفضائية بدأت بالفعل بعرض أعمال درامية، مخصصة للموسم الشتوى، حيث تم بدأ عرض الموسم الثانى من مسلسل «قوت القلوب» الذى توقف عرض موسمه الأول بسبب حلول شهر رمضان، وعدم انتهاء أسرة العمل من تصوير الجزء الثاني، وهو ما تم استئنافه بعد الشهر الكريم ليتم الانتهاء من التصوير خلال الأيام القليلة القادمة.

مسلسل «قوت القلوب» ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبوعميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل فى

مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.

كما بدأ عرض مسلسل «الوجه الآخر» أيضًا بطولة الفنان ماجد المصرى فى ثانى بطولة مطلقة له، وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال يجسده ماجد المصرى يتزوج من نسرين طافش ويعملان فى شركة والدها، ثم تتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق.

المسلسل من بطولة ماجد المصرى ونسرين طافش ومادلين طبر وندى موسى وأحمد سعيد عبدالغنى وأحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وتأليف فداء الشندويلى.

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ومن المقرر أيضًا أن يبدأ عرض مسلسل «حكايات بنات 5»، الذي يلعب بطولاته كل من ميرنا نورالدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد وأسماء جلال، من إخراج مصطفى أبوسيف، الذى يواصل مونتاج الحلقات التى تم الانتهاء من تصويرها .

وقد تم عرض الجزء الرابع من المسلسل على قناة أون خارج الموسم الرمضانى، ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويذكر أن أبطال مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع هم ميرنا نورالدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبوسيف.

كذلك مسلسل «خيط حرير» الذى تم تصوير عدد من مشاهده داخل إحدى الاستديوهات بمنطقة شبرامنت بالهرم.

ويتبقى لفريق عمل المسلسل ما يقرب من اسبوع، وينتهى فريق العمل من التصوير بالكامل، لتقرر بعدها شركة سينرجى موعد عرضه، عقب الانتهاء من مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية وأعمال الجرافيك وخلافه.

وتعود مى عزالدين فى «خيط حرير» إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية، حيث قدمت هذه النوعية فى «وعد» و«حالة عشق» و«رسايل» و«الشك»، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة «البرنسيسة بيسة» الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل «خيط حرير» يشارك فى بطولته إلى جانب مى عزالدين كل من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج ابراهيم فخر.