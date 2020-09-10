شاهد.. أبرز صور كارلا حداد في زفافها الثاني

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور زفاف الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، وتفاجأ الجمهور بخبر زواجها لأنه تم بعد طلاقها بشهور من الإعلامي طوني أبو جودة، وظهرت بالصور مرتدية بفستان أبيض من الدانتيل بأكمام طويلة، وتسريحة شعر ناعمة.

فيما نشرت حداد صورة لها ولزوجها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، كما تم تسريب بعض الصور لهما من داخل كنيسة مارنقولا في منطقة بلونة في لبنان والتي تم بها مراسم الإكليل، بحضور عدد من أقارب العروسين وأصدقائهم، وبعد انتشار صور زفافهما زادت معدلات البحث

عنها، الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث

يذكر أن كارلا حداد تزوجت من طوني أبو جودة عام 2004، واثمرت تلك الزيجة على ابنتهما الوحيدة ليا، وعقب 16 عامًا من الحياة الزوجية المبنية على الحب والالتفاهم الذي كان يظهر بوضوح للجميع من خلال ما يتداوله عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعي وتصريحاتهم المتواصلة عن علاقتهم القوية، إلا أنهما خرجا ليعلنا انفصالهما منذ فترة قصيرة ليصدموا الجمهور بذلك الخبر، ولكنهم أكدوا

Advertisements

أن الانفصال جاء بالاتفاق المتبادل وبشكل متحضر، مع استمرار العلاقة الطيبة بينهما.

ونشرت وقتها عبر حسابها بمواقع السوشيال ميديا، رسالة لجمهورها لتطمئنه على علاقتها بطليقها، وتؤكد أن قرار الانفصال لا يشكل أي تأثير على طريقة التعامل المتحضرة بين الطرفين، خاصة مع وجود طفلة، وقالت:"ما تزعلوا... نحنا مبسوطين"، وأرفقت تعليقها بصورة كتبت من خلالها: " رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري بتبقى خصوصية العيلة مقدسة، وبتبقى ليا الأساس ".

لتخرج حداد بعد ذلك بأحد التصريحات لتؤكد أنها لا تمانع من الارتباط والزواج مرة أخرى وبداية حياة جديدة مع شخص أخر، وبالفعل فاجأت الجمهور بخبر زواجها كما فاجأتهم من قبل بخبر طلاقها.

صور زفاف كارلا حداد