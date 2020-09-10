باخ: من المبكر تحديد كيفية تنظيم الألعاب الأولمبية في طوكيو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - في ظل تطورات تفشي فيروس كورونا وإمكان ايجاد لقاح لمحاربته، اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ انه من المبكر تحديد كيفية تنظيم الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل.

وقال باخ للصحافيين لدى انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية: “لا ندري كيف ستكون صورة العالم غداً، فما بالكم ان تصور ما يمكن ان يحصل في العالم بعد 31 يوماً”.

وبعد ان تم تأجيل دورة الالعاب الاولمبية الصيفية من العام الحالي الى صيف 2021، وعدت اللجنة المنظمة باقامة العاب مبسطة، مشيرة الى انها تدرس نحو 200 اجراء يمكن ان تتخذه من بينها تقليص عدد المتفرجين في الملاعب.

وأضاف باخ: “في الأسابيع القليلة المقبلة، سترون محادثات هامة ومكثفة بشأن سيناريوات مختلفة من اجل ضمان اجواء امنة لجميع المشاركين الصيف المقبل”.

وتابع: “لن تكون الأمور سهلة، لكن مسألة التباعد الاجتماعي قيد الدرس”، علماً ان الالعاب ستشهد مشاركة نحو 11 الف رياضي من 206 دول، يرافقهم نحو 5 الاف مسؤول ومدرب على الاقل، بالاضافة الى 20 الفا من ممثلي وسائل الاعلام.

وكشف: “من المبكر جدا اعطاء جواب محدد على السيناريو النهائي في الوقت الحالي”، مشيراً إلى ان تطوير الفحوص السريعة وامكانية ايجاد لقاحات ضد فيروس كورونا سيكونان عاملين حاسمين”.

وأوضح: “نستطيع ان نكون متفائلين لكن بحذر بحسب معلوماتنا والاتصالات التي نجريها مع الاختصاصيين، منظمة الصحة العالمية وايضا مع شركات السلع الطبية”.

وأضاف: “تصلنا اخبارا مشجعة حول امكانية تطوير لقاحات معينة. لن تكون الدواء السحري لكنها تستطيع تسهيل تنظيم الالعاب بسهولة اكبر”.

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وكان نائب رئيس اللجة الاولمبية الدولي جون كوتس أكد في حديث لوكالة “فرانس برس” أن العاب طوكيو ستقام “مع او من دون كوفيد 19″.

ولم تلغ الألعاب منذ تأسيسها باستثناء فترة الحربين العالميتين، فيما أصرّ كوتس الذي تحدّث عبر الهاتف أن ألعاب طوكيو ستبدأ في موعدها في 23 تموز من العام المقبل”.

وتابع رئيس لجنة تنسيق الأولمبياد: “ستكون الألعاب التي انتصرت على كوفيد، الضوء في نهاية النفق”.

وكانت الألعاب مقرّرة في 24 تموز الماضي، لكن المنظمين اتخذوا في آذار الماضي قرارا تاريخيا بتأجيلها إلى صيف 2021، فيما كان فيروس كورونا ينتشر حول العالم.

وأشارت السلطات اليابانية بوضوح إلى أنها لا ترغب بتأجيل الألعاب مرة ثانية.

ولا تزال حدود اليابان مغلقة إلى حد كبير حتى الآن أمام الأجانب، ويشكك خبراء كثيرون بالسيطرة على الجائحة بحلول الصيف المقبل.

ووفقاً للعديد من استطلاعات الرأي الأخيرة، تفضّل غالبية واضحة من اليابانيين تأجيل الألعاب مرّة أخرى أو إلغاءها بسبب كورونا، وذلك بحسب (أ ف ب).