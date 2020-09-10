لمعرفة جنس جنينهما قاما بإضاءة برج خليفة.. وسط ضجة حول السعر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 11:27 مساءً

تضج مواقع التواصل الاجتماعي حتى اللحظة بفيديو نشره البارحة ” يوتيوبرز” من الجنسية السورية وهما أشهر زوجين على مواقع التواصل الاجتماعي أنس مروة وأصالة المالح بسبب قناتهما الشهيرة على يوتيوب ” أنصالة” والتي يعرضان فيها حياتهما الشخصية عبر نشر فيديوهات يعرضان فيها مجمل يومياتهم، على أن يتم عرض التفاصيل الصغيرة المتبقية على صفحاتهم الشخصية على إنستغرام وتيك توك.

وظهر في الفيديو الزوجين مع ابنتهما “ميلا” إلى جانب حشد من العائلة بالإضافة إلى الناس المتواجدين أمام برج خليفة، حيث أراد الزوجين إقامة احتفال كبير بمناسبة معرفتهم لجنس المولود من خلال إضاءة البرج باللون المناسب ” أزرق أو زهري”. واستفز الفيديو عشرات الآلاف من الشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبروه صورة من صور البذخ في الوقت الذي تحل فيه الأزمات على عالمنا العربي.

ومما زاد من سخط المشاهدين، انتشار خبر تكلفة إضاءة برج خليفة في دبي والتي بلغت 100 دولار تقريبا، وحصد الفيديو حتى اللحظة منذ نشره قبل 21 ساعة 8 ملايين مشاهدة، ويتابع قناة “أنصالة” 7 مليون و500 ألف شخص.

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آلاف التعليقات أدانت بذخ الزوجين الذي لا يتناسب مع الجو العام وسط الآلام التي تعتري البلاد العربية من أزمات وفقر مدقع لا سيما أن مأساة السودان لا زالت تتفاعل بعد أن أدت الفيضانات إلى هدم المنازل وغرق المدن مما خلف كارثة إنسانية لم ينسى الجمهور العربي أن يكتبها تعليقا على فيديو الكشف عن جنس المولود والذي بحسب ما أظهر الفيديو أنه “ذكر”.

في المقابل، اعتبر آخرون ما قام به الثنائي يصنف تحت بند “حرية شخصية”، وأن هذا التصرف يؤكد مدى الحب الذي يجمعهما، فيما وصف البعض الآخر هذا الفعل بأنه “تجاري” لجني المزيد من المال عبر نشره على وسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد على الدعايات مدفوعة الثمن.

وكشف عدد من المغردين بأن سعر الإعلان الضوئي على كامل واجهة برج خليفة لمدة 3 دقائق، 350 ألف درهم (95.2 ألف دولار أميركي).