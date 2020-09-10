أصالة تكشف عن موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد "مولودي"

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم طرحه في منتصف شهر سبتمبر الحالي، مطالبة جمهورها بأن يلتمس لها العذر بسبب وجود كم كبير من الأغاني الحزينة، موضحة أن هذا العمل بالذات يجسد مشاعرها وأحاسيسها بشكل كبير.



وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام" : "قلبي يصلّي حامداً نعمة المحبّة والاحترام ..أُصلّي امتناناً لثقتكم ودعمكم اللذين يبقيانني دوماً في حالة أمل وسعي للأفضل وإصرار على الوقوف مهما بلغت الآلامّ".

وتابعت :"هذا العمل بالذّات ، هو روحي متجسّدة .. هو عمري فائض بالنِّعم الآتية والجديدة. فيضٌ منسكبٌ من المشاعر تخيّلته وعشت من خلال أحداثه حالاتٍ أخرجتني من أنفاقٍ كادت تؤول بي للتردّي .. لكنّي نجوْت. صدّقت كلّ قصّة وتخيّلتها ورسمت لكلّ أغنية في البال سيّدةً لها صفات وملامح وأداء لايُشبه أحداً غير الّذي في خيالي ".



وأضافت :"سافرت مع كلّ أغنية إلى كوكب .. ابتعدت عنّي وكلّ التّفاصيل الّتي سوّرتني، لأصدق كلّ شعور وأنصفه ...كان ينقضي النّهار بأكمله وأنا أغنّي وأُغنّي... وكأنّ في الموسيقى طاقة تتوالد داخلي وتسمو وتعلو لكنّها لا تتعب ولا تريد للغناء أنْ يتوقّف ، وكأنّني لأوّل مرّة أسافر .. بعيداً مع مؤونة حبّ مهيّأة لأنْ تبقى غضّة نضرةً ما حييت .. أغمض عيني فأرى ماأراه حين أفتح جفنيّ، أغوص في نفس الصورة حين أُغنّي .. عمّراً عشته في كلّ قصّة .. مغزولاً بالطّيب والأمان ".واستكملت حديثها :"مولودي هذا، ستحبّونه لأنّ فيه ماهو حلو وطيّب ومبدع...شعراء كبار وملحّنون عظماء وموزّعون موسيقيّون نسجوه على أجنحة العبقريّة ..صدّقوني، في الحكايا المُفرحة وحدها، أسعدتني تلك المشاعر وعشتها وصدّقتها وكنتُ أبتسمُ وكلّي فرح".



وقالت :"واعذروني إنْ بالغت بالحكايات المُحزنة ، فما نجوْت من إبعاد كوامني بكلّ حنينها وشجونها... سافروا معي وارسموا أحلى الصور .. ارقصوا وافرحوا فحكاياتنا حكايا حُبّ نبيلة وسنبلة ذهبيّة تعشق الوجود.. حتّى الألم عادلٌ رؤوف ورقيق.. وكأنّي أزفّ إبنتيفي موسم العطر وباقات الزّهر، لفارس يستحقّ جميل مشاعرها .. وطيب قلبها .. وسموّ أخلاقها .. وبديع فكرها .. وكلّ سحرها".

أما عن موعد طرح ألبومها، قالت :"موعدنا في منتصف أيلول شهر الحصاد والورق الأزرق.. أعود من خلال عملي هذا لشركتي الغاليه بأهلها الأصدقاء الأحبّة والأُوَلِ من الدّاعمين لي منذ بداياتي وأصحاب الفضل #روتانا.. لمّ يتوانَ أحد منّا بمجهود أو وقت مهما بلغ لإتمام هذا العملّ ..ليرسو في حضن الإتقان ..ويبقى الفنّ الطريق الأوحد إلى سكنى قلوبكم بعد أن أحيت قلبي".

وكانت أصالة قد صرحت بأنها ستقوم بتقليد الفنان عبدالمجيد عبدالله، من ناحية فكرة الترويج لألبومها الخليجي المقبل “لا تستسلم” والمقرر طرحه قريبًا، حيث أكدت أنها ستبدأ من اليوم بمشاركة الجمهور أبياتًا من أغنيات ألبومها كما يفعل نجم الغناء السعودي.



وكتبت أصالة في تغريدة لها عبر موقع “تويتر” قائلة: “نهاركم سعيد.. منّ منطلق محبّتي واحترامي وتعلّقي بالفنّان الكبير #عبدالمجيد_عبدالله.. قرّرت قلّده وإعملّ متلّ ماعمّ يعمل، وأبدأ اليوم بكتابة بعض الأبيات منّ أغنيات ألبومي القادم #لاتستسلم.. شكرًا مجيدنا على الفكرة”.

Advertisements



وتفاعل مدونون في تويتر مع تغريدة أصالة حيث هاجمها الكثيرون كونها لا تتحلى بذات الطبع الذي يتحلى به عبدالمجيد عبدالله، مؤكدين أنه يصل به التفاعل عبر السوشال ميديا إلى أن يقوم بالرد على المتابعين الذين لا يعرفهم أيضًا، إلا أنها لا تفعل ذلك، مطالبينها بأن تقلده في هذا الأمر، بينما سخر البعض منها بأنها تتمنى لو صارت عبدالمجيد.



وتطرق البعض الآخر إلى تهنئتها بقرب طرح الألبوم، لافتين إلى أنها صاحبة “حنجرة” قوية وصوتها مميز فضلًا عن أن كتابة الكلمات منها عبر تغريدات في “تويتر” سيكون لها مردود مختلف.

ومن جانبه ردّ عبدالمجيد عبدالله على أصالة من خلال تعليق له عبر تغريداته متمنيًا لها التوفيق في ألبومها الجديد مؤكدًا أنه سيكون أكثر من رائع واصفًا صوتها بالألماس، فكتب قائلًا: “حبيبتي أصّوله موفّقه فألبومك اللي متأكد انه اكثر من رائع اختياراتك تشبهك صوت الماس ما يقدم الا الماس”.

قد يهمك أيضاً :