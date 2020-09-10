شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي ينشر صورا من كواليس لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصور جديدة له من كواليس لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، معلقا: "سعادة .. من صاحبة السعادة".



الفنان أحمد حلمي عبر انستجرام

ومن المقرر أن يظهر الفنان أحمد حلمي في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، الإثنين المقبل، حيث أعلن في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على انستجرام قائلا :"استنونى في "صاحبة السعادة مع الرائعة إسعاد يونس".

Advertisements



أحمد حلمي

ونشر أحمد حلمي مقطع مصور من الكواليس، مرتديا جلبابا بلديا، ومن المقرر أن يستعرض أحمد حلمى بدايته الفنية خلال البرنامج، كذلك شغفه وحبه للسينما، ولماذا لم يقدم على تجربة التليفزيون، فضلا عن برامجه للأطفال وأشياء جديدة لم يفصح عنها من قبل .

ونشرت قناة dmc العارضة للبرنامج عبر صفحتها الرسمية فيديو دعائيا للبرنامج، كاشفة عن أنه سيعرض قريبا، ومن المقرر أن يذاع البرنامج مساء الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع على القناة.

يشار إلى أن أحمد حلمى قدم أخر أعماله السينمائية بفيلم "خيال مآته"، وشارك في بطولته حسن حسنى، منه شلبى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى.