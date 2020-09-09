عودة برنامج "إيلين" المثير للجدل.. ومواجهة الفضائح الموضوع الأهم

حليمة الشرباصيالخميس 2020/9/10 12:19 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت المذيعة الأمريكية إيلين دي جينيريس عودة برنامجها الحواري قريباً، كما وعدت متابعيها بمواجهة الفضائح التي أشيعت عن برنامجها مؤخراً.
وفي بيان رسمي، عبّرت المذيعة عن حماسها للعودة من جديد إلى استوديو التصوير الخاص ببرنامجها في 21 سبتمبر/أيلول، مؤكدة أنها ستتحدث بصراحة عن المشاكل التي واجهتها هي وأسرة البرنامج مؤخراً.
ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، واجهت المذيعة عدة اتهامات بخلقها بيئة عمل غير صحية لموظفيها.
كما واجه منتجو برنامجها اتهامات بالعنصرية والتحرش بالموظفين، الأمر الذي أدى إلى تسريح 3 منتجين من البرنامج.
وأكدت المذيعة عودة المغني والراقص تويتش إلى طاقم عملها، وذلك بعد دعم الأخير لها علناً وسط الاتهامات المتواصلة التي طالتها في الفترة الأخيرة.
وانقسم نجوم هوليوود بين مؤيد ومعارض للادعاءات التي واجههت "دي جينريس"، إذ دعمتها المغنية كيتي بيري والممثل كيفن هارت علنًا، فيما عبرت المغنية ماريا كاري عن انزعاجها من الحلقات التي صورتها مع المذيعة وعن تعرضها لمضايقات خلال التصوير.
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