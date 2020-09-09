"ضربني وحاول إغوائي قبل 34 عاما".. دعوى قضائية ضد كيفين سبيسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفع الممثل أنتوني راب وشخص آخر لم يكشف عن اسمه دعوى قضائية ضد الممثل كيفين سبيسي، الأربعاء، بتهمتي الاعتداء والضرب في الثمانينيات عندما كانا تحت سن الثامنة عشر.

وأقيمت الدعوى المدنية في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن، وفي خضم حركة "مي تو" ضد التحرش الجنسي من أصحاب النفوذ، اتهم راب في أكتوبر/تشرين الأول 2017، خلال مقابلة مع موقع "باز فيد"، سبيسي بسوء السلوك الجنسي في الحادثة نفسها التي وقعت عام 1986، أي قبل 34 عاما، قائلاً إن "سبيسي حاول إغواءه".

ولم يعلق سبيسي، الذي اعتزل إلى حد كبير الحياة العامة بعد تألقه في أفلام مثل "أمريكان بيوتي" على الاتهام الجديد.

وقال الممثل في عام 2017 إنه لا يتذكر اللقاء الذي وصفه راب، لكنه أضاف: "إذا كنت قد تصرفت حينها كما يصف، فأنا مدين له بأصدق اعتذار عما كان يمكن أن يكون سلوكا غير لائق نتيجة الإفراط في الشراب".