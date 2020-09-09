شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "الناحية التانية" تجمع عمرو يوسف وطارق العريان فى "نمرة اتنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم عمرو يوسف أمس الثلاثاء تصوير أول مشاهد حكاية "الناحية التانية" من مسلسل "نمرة اتنين"، من تأليف سما عبد الخالق وإخراج طارق العريان، حيث يقدم "يوسف والعريان" حكاية من حلقة واحدة بقصة مختلفة فى المسلسل الذى تدور أحداثه خلال 8 حلقات كل حلقة تضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين مختلفين على أن يتم عرض هذا العمل على إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل "نمرة اتنين" يضم عددا كبيرا من نجوم مصر والوطن العربي، من بينهم منى زكى، نيللى كريم، آسر ياسين، أمينة خليل، وشيرين رضا، اياد نصار، واللبناني عادل كرم، وصبا مبارك، أحمد مالك، وعدد آخر من الفنانين المصريين والعرب، كما أنه صُور في 6 دول عربية.



عمرو يوسف وطارق العريان

ويشارك فى اخراج المسلسل عدد من المخرجين وهم آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر، أحمد النجار بينما يشارك فى تأليف العمل آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدي، سارة طيبة، سما عبد الخالق

وفى سياق متصل يتعاون عمرو يوسف مع طارق العريان فى فيلم جديد يحمل اسم "التهويدة" ينتمى لنوعية أعمال الرعب حيث تم الاعلان عن الفيلم بطرح برومو تشويقى لصالح احدى شركات الاتصالات، ليكون التعاون الثالث بينهما فى السينما بعدما قدما سوياً من قبل فيلم "ولاد رزق"، بجزئيه الأول عام 2015 والثانى عام 2019.