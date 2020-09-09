شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان موجها رسالة إلى جمهوره: كن آمنا وتوخي الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم الهندى أميتاب باتشان رسالة إلى جمهوره بعد مشاركته صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث نشر صورة له معلقا عليها: "كن آمنا.. توخى الحذر.. العمل مستمر كما يجب".



اميتاب باتشان

وفي وقت سابق، شارك النجم العالمي أميتاب باتشان، متابعيه وجمهوره، بصورة ساخرة جديدة وهو يركل فيروس كورونا بقدميه، بعد تعافيه من إصابته بالفيروس القاتل.



الفنان العالمي اميتاب باتشان

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ونشر النجم الهندي، صورة له وهو داخل أرضية أحد الملاعب، ويظهر في الصورة وهو يركل "فيروس كورونا" بقدميه، في إشارة منه الى السخرية من الفيروس القاتل الذي نجح في التعافي منه مؤخرا.

وأعلن النجم العالمى أميتاب باتشان، منذ فترة، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أجريت اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19" والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة".