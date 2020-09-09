شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يوجه رسالة رومانسية إلى زوجته بكوبليه من أغنية للهضبة عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان يوسف الشريف رسالة إلى زوجته إنجي علاء، حيث تغزل فيها مستعينا بأغنية "زي ما أنتي" للهضبة عمرو دياب، شارك صورة برفقة زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

ونشر يوسف الشريف صورته مع زوجته معلقا :"وامّا تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول... مستحيل أقبل في حقك أي كلمة.. أنتي أعلى منهم فوق أنتي نجمة... واللي يسألني عليكي بقول دي نعمة مستحيل أوصف جمالك مهما أقول".



يوسف الشريف عبر تويتر

وتعرض الفنان يوسف الشريف، إلى التنمر من قبل عدد كبير من متابعيه عبر حساباته المختلفة، في أغسطس الماضي بعد نشره لصورة بصحبه زوجته انجي علاء، حيث ظهر الشريف مع زوجته وهما في حديقة منزلهما عبر حسابة الشخصي، وسرعان ما تلقي عدد كبير من تعليقات التنمر على ملابس زوجته التي ظهرت وهي بجواره.

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يوسف الشريف مع زوجته

واستغل الكثير من المتنمرين بعض تصريحات الفنان يوسف الشريف السابقة بمقارنتها مع صورته مع زوجته، وسرعان ما تلقي الفنان حملة دعم من عدد كبير من جمهوره عقب تلك الواقعة التي تعرض لها من بعض المتنمرين بشكل كبير.

وشارك يوسف الشريف مسلسل "النهاية" خلال رمضان 2020، والمسلسل سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.