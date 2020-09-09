تعرف على إيرادات فيلم "الغسالة" بعد 6 أسابيع من عرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "الغسالة" إيرادات قدرها 13 مليون 270 ألف 246 جنيه، بعد 6 أسابيع منذ طرحه بدور العرض السينمائي. ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي "توأم روحي"، "الحوت الأزرق"، "لص بغداد"، "الفلوس". وتلتزم السينمات بطاقة استيعابية وإجراءات احترازية، منذ قرار عودة دور العرض السينمائي للعمل. فيلم "الغسالة" بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد سلام، أحمد فتحي، ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.

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